大專盃重開　劉倩婷克服ACL傷患由零開始

闊別半年，籃球大專盃今日（11日）在浸大偉衡體育中心重開。回室內場的感覺，對劉倩婷來說，是奇怪的、矛盾的，「都唔知開唔開心好」，因為偉衡不只是浸大主場，也是她弄傷十字韌帶的傷心地。

經歷一季半的日曬雨淋，大專盃總算由聯校運動中心搬回偉衡，球員明顯打得更放。浸大開局已使出全場緊迫，令教大連過半場都有難度，只靠零星罰球止血，首節落後7：37。浸大板櫈深度充足，換極都有，沒給教大喘息空間，內外全面壓制下，以84：25取得小組賽4連勝，場均淨勝77.8分，6月25日會與中大爭奪B組首名出線席位。

16分，光看分數，很難想像劉倩婷斷過左腳十字韌帶，一個月前才重返球場。「就是那個位。」劉倩婷指指對面底線，她記得很清楚，去年8月18日的一場友誼賽，「我快攻踏第一步跣親，就斷了⋯⋯那個位好陰濕，已有4個人跣斷腳，真的要拜神。」

10月11日動手術，那日好比劉倩婷另一個生日，所有事情都要由零開始：「連走路都要學過，像BB仔一樣，不過是單腳的BB仔。」今年5月重新練球，浸大出名防守「chur」，她是靠意志力捱過的：「練球守全場，我不停說好累好累，但累完下次還是會再來過。也會有很多情緒浮現，覺得明明之前做到，現在為什麼射不入？」幸好有隊友鼓勵，「她們最多心靈雞湯，常說：『得啦，以前阿Lui（雷淑怡）斷完都咁fit！』給我很大信心。」

受傷後的第一場比賽，她說已恢復7、8成功力，最需要克服的是心理，特別是在偉衡這個傷心地：「少少驚，快攻會故意走另一邊，但沒理由一直被困住。」她給自己一年半時間，由「BB仔」變回我們熟悉的劉倩婷，再次主宰籃底。