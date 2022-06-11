體院30周年巡迴第2站　黃金寶等名將將軍澳現身

四位赫赫有名的本港體壇名將，包括「香港首席鐵人」兼現任香港體育學院（體院）精英訓練科技助理總監李致和博士、「亞洲車神」黃金寶、前賽艇隊「大師姐」李嘉文，以及五度出戰殘疾人奧運的硬地滾球運動員梁育榮，今天一同出席於將軍澳新都城中心舉行的「香港體育學院30週年巡迴展」第二站之運動員分享會。

三位退役運動員李致和、黃金寶及李嘉文在分享會上，暢談體院多年來在訓練設施和運動員支援方面的提升，以及他們退役後轉戰職場的生活和近況。於體院專責精英訓練科技的李致和亦分享了體院如何利用運動科學加強精英運動員整體的表現，梁育榮則介紹體院為殘疾人運動員所提供的支援。

為期六週的巡迴展是體院30週年慶祝活動的亮點之一，它既是一個流動博物館，也是一個運動訓練場和遊樂場。場內設有不同打卡位、互動遊戲和展品，包括黃金寶於2007年世界場地單車錦標賽中贏得的首件「彩虹戰衣」和何詩蓓在 2020 東京奧運中取得的100米自由泳銀牌。歡迎一家大小和熱愛運動的人士到場參觀及體驗，入場觀眾更有機會獲得體院30週年限量紀念品。