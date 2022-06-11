鄭曉為錯失亞錦賽獎牌　張家朗周日登場

亞洲劍擊錦標賽今日（11日）在南韓仁川舉行次日賽事。香港女花代表鄭曉為刺走隊友張楚瑩，勇闖8強，可惜其後不敵中國的石玥，與獎牌擦身而過。而剛滿25歲的世界一哥張家朗，明日會與蔡俊彥亮相男花個人賽，劍指冠軍。

港隊派出鄭曉為、張楚瑩、符妤名和關渝澄參加女花個人賽。鄭曉為在小組賽錄得3勝3負，以8號種子身份直入32強，先以15：12力克東道主劍手Chae Songoh，再與張楚瑩上演「港隊內訌」。

兩人打法熟絡，首節打成6：6平手，鄭曉為次節逐漸拉開比分，以15：11晉級。惟8強面對頭號種子石玥，鄭曉為在關鍵時刻連續失分，終以9：15落敗，只差一步就能踏上頒獎台。

男重方面，只有吳浩天和何瑋桁躋身正賽。前者64強止步，後者直入32強後，以15：5輕取印度劍手，可惜其後以10：15不敵日本的加納虹輝，無緣8強。

男花和女佩個人賽明日上演，東京奧運金牌「劍神」張家朗會與世界排名第10的蔡俊彥、楊子加和吳諾弘一起衝擊獎牌。張家朗於2016年首膺亞洲冠軍，並於2017、19年兩度奪亞，有望繼江旻憓後，奪得港隊今屆第2面金牌。