香港隊　3球擊敗柬埔寨　出線機會高唱入雲

「亞洲盃」外圍賽D組次輪賽事，香港足球代表隊周六（11日）於印度加爾各答鹽湖體育場硬撼柬埔寨。結果堅持前場逼搶踢法的港隊，靠安永佳和孫銘謙上半場各入1球，以及後備入替的陳肇鈞換邊後建功，最終以3比0擊敗柬埔寨，取得兩連勝。賽後港隊手握6分，好大機會奪得出線資格。

港隊今場陣容作出兩個調動，葉鴻輝頂替王振鵬把守最後一關，余煒廉亦重返正選大軍，與謝家強組成中堅組合。鞠盈智、隊長黃洋以及上場為港隊先拔頭籌的黃威負責坐鎮中場，羅梓駿和孫銘謙繼續擔任兩翼，為箭頭人物安永佳提供側擊支援。柬埔寨繼續有隊長維沙坐鎮後防，参迪負責領銜鋒線，主力索平暫列後備。

開局港隊控球優勢較為明顯，亦延續上場的前場逼搶戰術，主動搶攻。10分鐘，黃威右路傳中，孫銘謙來遲一步，未能形成攻門。16分鐘，港隊贏得前場罰球機會，鞠盈智斬入禁區，孫銘謙頭槌僅僅斜出。19分鐘，孫銘謙勇闖禁區再交橫給安永佳，後者第一時間施射破網，為港隊先拔頭籌。其後孫銘謙左路傳中，安永佳銅頭一搖，可惜角度太正，被對手門將金輝沒收。

取得領先的港隊成功主導場上形勢，進攻方面再接再厲，21分鐘，鞠盈智開出角球，孫銘謙力壓對方守將，門前頂成2比0。落後的柬埔寨亦有反擊機會，39分鐘，参迪左路個人突破，擺脫防守的茹子楠後，殺入禁區窄位起腳，被葉鴻輝撲出底線。41分鐘，黃洋禁區頂搶得球權再傳給羅梓駿，後者射門省到對方球員底線出界。港隊半場帶着兩球領先優勢回更衣室。

換邊後，柬埔寨率先換人，派出主力進攻手索平，前場緊逼變得更為主動。港隊及後亦作出陣容調整，換入陳肇鈞及簡嘉亨，並隨即收到奇效。63分鐘，安永佳左路傳中，陳肇鈞禁區內插水式頭槌建功，幫助港隊贏到3比0。5分鐘後，索平禁區外放冷箭，被葉鴻輝擋走。

3球領先的港隊，再換入迪高及胡晉銘，加強中場控制力。柬埔寨比賽後段獲得幾次埋門機會，79分鐘，柬埔寨後備入替的諾容，推入大位禁區外施射高出。83分鐘，索平接應角球攻門，被葉鴻輝撲走。其後迪華禁區外遠射，亦再被葉鴻輝化解。88分鐘，簡嘉亨禁區外推順就射，被柬軍門將金輝撲出底線。

最終港隊成功將3比0領先優勢保持到最後，繼首戰對阿富汗旗開得勝之後，再成功擊敗柬埔寨，取得兩連勝。港隊最後一戰只要可以擊敗東道主印度，就可以D組首名資格，獲得亞洲盃決賽周入場卷。