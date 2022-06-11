香港隊　談晉級形勢　安帥：6分出線我都滿足

出戰「亞洲盃」外圍賽第三圈賽事的香港足球代表隊，繼首戰擊敗阿富汗之後，周六（11日）再以3比0擊敗柬埔寨，小組兩戰全勝。賽後安帥評價港隊今場表現之餘，亦不忘提及港隊出線形勢，承認球隊已佔據出線有利位置。

港隊今場繼續前場緊逼踢法，成功攻入3球之餘，亦力保不失，安帥賽後表示收貨：「我哋踢咗場好波，同上場一樣我哋取得唔錯開局，好快攞到重要嘅2個入波，成功站穩陣腳，我哋繼續喺前場逼搶，對於上半場未能取得更多入波，我感到有啲可惜；下半場我哋放慢節奏，畀柬埔寨有機會進攻，最終後防冇失波係有啲好彩。」

比賽後段柬埔寨嘗試反撲，港隊後防一度出現險情，對此安帥表示：「球隊未去到最佳狀態，要球員90分鐘都交足貨係唔容易，領先3球嘅時候，都需要作出輪換，為下場波作準備。」安帥認為球隊在自己接手教鞭後，好快就接受並學懂新踢法，但認為球隊只發揮出6、7成實力：「我哋需要製造更多機會，比賽去到90分鐘，球員體能都有下滑情況，呢啲都係我哋需要改善嘅地方。」

今屆「亞洲盃」外圍賽第三圈賽事，除了6支首名球隊可以出線之後，5隊獲得最佳次名成績的球隊，亦將獲得決賽周入場卷。擊敗柬埔寨之後，安帥亦談到港隊出線形勢：「我哋主要目標，就係爭取打入決賽周，我唔理係以首名或次名出線，我哋依家有6分，有信心；如果6分夠我哋以最佳次名身分出線，我已經心滿意足。」他提到會密切留意其他組別的戰果，並表示期待最後一場與東道主印度的對決。