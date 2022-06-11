香港隊　攻入大港腳首球　陳肇鈞：放低咗好多壓力

港隊周六（11日）在「亞洲盃」外圍賽D組第二輪賽事，以3球淨勝柬埔寨，兩連勝後暫得六分，出線決賽周機會高唱入雲。一眾進攻球員今仗表現相當出色，當中陳肇鈞（Philip）更在下半場，攻入代表大港腳的首個國際賽入球，他坦言感到開心之餘，亦令自己放低了不少壓力，希望之後在港隊可以發揮得更順。

現年29歲的中場陳肇鈞，直至今仗對柬埔寨下半場63分鐘接應安永佳傳中，禁區內插水式頭槌頂入後，才取得代表大港腳的首個國際賽入球，賽後Philip亦難掩興奮之情：「一定係開心，因為上幾場波都好接近入波，今日開咗記錄對我嚟講係放低咗好多壓力，因為之前逼自己喺前場可以參與多啲進攻，依家終於做到，希望憑住呢個入球，之後可以更順。」

以往較常擔任進攻中場的Philip，今仗在下半場入替後被主教練莊恩安達臣，安排客串左翼位置，他表示之前已有以上經驗，加上自己賽前亦有與安帥溝通，認為適應上沒有太大問題：「唔係一個新嘗試嚟，當然可能因為耐無踢，啲人會諗啱唔啱自己踢，但我覺得好好，始終速度同埋帶波方面，覺得自己都做得ok，希望畀多個選擇教練。」

至於同樣在今仗攻入大港腳首球的前鋒孫銘謙，賽後亦感到十分開心，他承認在新帥莊恩安達臣實行前場逼搶的踢法下，更有利自己發揮：「因為如果喺前面搶到個波，可以更快面對龍門，咁就唔使嘥咁多力，已經可以進行射門；但可能之前嘅打法就喺後面守完再反擊，消耗咗好多體力，依家會舒服啲。」