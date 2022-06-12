【官宣】皇馬1億歐元簽曹亞文尼　史上第3貴

歐聯盟主皇家馬德里周六(11日)宣布，球會成功由摩納哥簽入法國中場曹亞文尼，據報呢位22歲新星轉會費總值達1億歐元，成為皇馬史上第3昂貴收購，可見球隊對佢非常睇重。隨住曹亞文尼加盟，皇馬將擁有堪稱歐洲最強嘅中場線，換班計劃亦大功告成。

皇馬官方聲明證實曹亞文尼已經簽約6年，佢為法國踢完周二(14日)凌晨對克羅地亞嘅歐國聯後，當日就會飛馬德里出席發布會。據西班牙傳媒報道，皇馬會向摩納哥支付8,000萬歐元轉會費，另有2,000萬歐元浮動獎金條款，轉會總值達1億歐元，僅次於夏薩特(1.15億歐元)同加里夫巴利(1.01億歐元)，成為球會史上第3貴收購。

身高1米87嘅曹亞文尼係波爾多青訓出身，2年前加盟摩納哥後愈踢愈好，作為防守型中場嘅佢，上季各項賽事上陣50場有5個入波同3次助攻，而且搶斷次數、對抗成功、重奪球權、前場傳球4項數據都係排法甲前3名，所以引嚟利物浦、曼聯同巴黎聖日耳門等勁旅垂青，但皇馬最終以高價贏出呢場爭奪戰。

皇馬本身已有夢幻中場線，不過卡斯米路(30歲)、莫迪歷(36歲)同卻奧斯(32歲)都已步入足球生涯黃昏期，曹亞文尼加盟將逐步取代卡斯米路嘅位置，未來會同卡馬雲加(19歲)、費達歷高華維迪(23歲)接班中場主力位置，成為皇馬新一代中場鐵三角。