英格蘭3戰不勝面臨降班　修夫基認進攻唔掂

周日(12日)凌晨歐國聯A3組賽事，英格蘭主場只能夠同意大利悶和0比0，3戰只得2分排喺小組包尾，面臨降班危機。英格蘭完場後被入場嘅大約2,000名小球迷噓爆，領隊修夫基亦承認球隊「冇人識入波」，進攻出現難題。

呢場上年歐國盃決賽翻版，兩軍都以試陣為主，英格蘭派出譚美阿巴謙代替哈利卡尼掛帥，美臣蒙特9分鐘曾勁射中楣；意大利嘅攻擊有甚有威脅，但為英格蘭把關嘅蘭斯達爾多次救出險球。下半場英格蘭有黃金機會，可惜史達寧無人看管下射失，最終兩隊踢成0比0完場。

英格蘭今仗雖被罰閉門作賽，但歐洲足協容許佢哋接待2,000名兒童喺家長陪同下入場，結果球隊踢得死氣沉沉，近6場歐國聯第4次交出白卷。修夫基賽後表示：「我哋過份依賴哈利卡尼同史達寧入波，呢個問題要關注。我哋一直努力將個波運去攻擊球員，但喺關鍵地帶嘅質素唔夠好，我哋會傾下點樣改善，將比賽控制得更好。」

英格蘭目前3戰2分排榜尾，1分落後尾2嘅德國，佢哋周三(15日)凌晨會喺主場迎戰匈牙利，小組包尾球隊下屆會降落B級聯賽角逐。