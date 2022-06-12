西班牙欠銳同捷克獻細

歐國聯A2組賽事，西班牙主場迎戰捷克。上屆亞軍西班牙今屆表現令人失望，踢到第3場先至贏波開齋，好大程度上因為今年係世盃年，只視今屆歐國聯為熱身賽。捷克早前主場同西班牙打和2比2，但今仗作客應會採取保守踢法，首選中位數2.5球嘅入球細。（周一凌晨2時45分開賽）

西班牙今屆歐國聯暴露鋒力不足問題，首仗對葡萄牙，即使佔上風，但最終被對手逼和1比1，其後作客捷克，更加陷入劣勢，兩度落後之下，要靠中堅恩尼高馬天尼斯補時入波，先至驚險攞到1分。加上上仗作客瑞士，亦僅小勝1比0。西班牙一星期已經踢咗3場賽事，球員難免有疲態，特別係完成今場比賽後，就可以抖暑，相信各位國腳更加無心戀戰，就算贏波，估計都係小勝居多。

捷克舟車勞頓攰爆

至於捷克雖然開局表現不俗，但賽程上比較不利，因為首仗對完瑞士之後，就要連接惡鬥「雙牙」，特別係上仗作客葡萄牙，捱打之下輸0比2，今仗又要踢作客，本身人腳質素有限，加上經過舟車勞頓，勢必影響球隊發揮。事實上，捷克近4場作客總入球都係2球或以下，要入波並唔容易，入球細比較值博。

直播表

周日12:00pm 日本乙組聯賽 山口雷法 Vs 岡山綠雉

有線661、601台

周日9:00pm 歐國聯 北愛爾蘭 Vs 塞浦路斯

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周日9:00pm U23亞洲盃 南韓U23 Vs 日本U23

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周一凌晨零時 U23亞洲盃 沙特阿拉伯U23 Vs 越南U23

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周一凌晨零時 歐國聯 挪威 Vs 瑞典

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周一凌晨零時 歐國聯 格魯吉亞 Vs 保加利亞

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周一2:45am 歐國聯 西班牙 Vs 捷克

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周一2:45am 歐國聯 瑞士 Vs 葡萄牙

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周一2:45am 歐國聯 斯洛文尼亞 Vs 塞爾維亞

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周一6:00am 巴甲 福塔雷薩 Vs 帕拉尼恩斯

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