女足聯賽盃　傑志車仔齊贏波　決賽見！

周六（11日）「賽馬會女子足球聯賽—聯賽盃」，甲組及乙組繼續上演分組賽賽事，當中甲組已完成最後一輪分組賽，兩組次名公民、沙田會在季軍戰碰頭，而成功以首名晉級的傑志、車路士足球學校(香港)則躋身決賽，兩仗大戰將在周六（18日）晚上6時15分及8時15分，於賽馬會香港足球總會足球訓練中心4號場舉行。

A組傑志對大埔、公民對大聯盟足球學院兩仗賽事，分別在周六（11日）晚上7時、9晚，接連於曾大屋遊樂場上演。頭場賽前排榜首的傑志，憑湛靜雯妙射一箭定江山，1球小勝大埔，2勝1和下以7分奪得小組首名；至於公民則憑對手在下半場自擺烏龍，同樣以1球險勝，兼力壓大聯盟足球學院以次名出線。

至於B組車路士足球學校(香港)對愉園的獨腳戲，則在周六（11日）晚上7時於青衣東北公園上演，車路士以3球大勝而回，兩戰全勝後連同輪空的沙田，以首、次名攜手出線。

【賽馬會女子足球聯賽─聯賽盃】（第3周）戰果

甲組(A組)

傑志 1比0 大埔

公民 1比0 大聯盟足球學院

甲組(B組)

車路士足球學校(香港) 3比0 愉園

乙組(A組)

源善行九龍城 1比0 東區

冠忠南區 2比0 翱翔恆華

乙組(B組)

黃大仙 1比2 屯門

樂天 0比3 標準流浪

乙組(C組)

油尖旺 1比2 凱景

乙組(D組)

和富社企 1比1 恒益