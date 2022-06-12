【人物誌】地盤工變「基亞連尼2.0」

意大利上仗歐國聯對英格蘭，防線出現1位新面孔，就係中堅加迪，呢位效力意乙球隊費辛隆尼嘅中堅，首次為國家隊上陣就要面對球星如雲嘅「三獅兵團」，但佢並冇怯場，成功為球隊力保不失，演出備受讚賞。最令人估唔到係加迪5年前仲做緊地盤工人，但依家已經榮升意大利大國腳。

即將24歲嘅加迪成名之路，簡直可以拍成一部電影，由於家境貧困，佢17歲就離開學校，做過地盤工人等多份工作，但並冇放棄足球夢。據悉加迪當年平時晨早就要起身，工作9至10小時，黃昏參加球隊操練，因此只能夠效力業餘球隊，3年前仲踢緊意丁聯賽。

其後加迪專注足球事業，轉投意丙球隊Pro Patria，上年加盟意乙球隊費辛隆尼，憑出色表現今年1月被祖雲達斯以900萬歐元收購，再外借畀費辛隆尼，預料下季會正式成為祖記一員。

撞正意大利主帥文仙尼急需要為國家隊注入新血，加迪上月首次獲徵召，事業上升速度快得驚人。

身高1米90嘅加迪出道初期司職防守中場，其後改踢中堅，並視基亞連尼為偶像，基亞連尼早前已告別祖雲達斯及意大利國家隊，話唔定加迪將來會成為佢喺祖記同國家隊嘅接班人。