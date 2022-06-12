C朗休戰　葡萄牙鍊瑞士半場和好路

歐國聯A2組第4輪賽事，包尾嘅瑞士主場迎戰勁旅葡萄牙，兩軍上星期交鋒，瑞士作客曾慘吞4蛋，今仗返主場必定大踢爭氣波；葡萄牙兩連勝後佔據榜首，今場或會讓部分主力進行輪換，C朗並冇隨隊出征，進攻力將受到削弱，要攻破瑞士防線恐怕要花一番氣力，預料瑞士早段可以頂住，半場和值博。（周一凌晨2時45分直播）

葡萄牙今屆歐國聯開局一帆風順，首仗作客逼和西班牙後，近兩輪順利擊敗瑞士同捷克，目前以7分排A2組榜首，晉級形勢樂觀。不過，列強仍視歐國聯係年底世盃嘅熱身賽，葡萄牙領隊費蘭度山度士將會作出輪換，近2仗踢足180分鐘嘅C朗今仗休戰，削弱葡萄牙入球能力。

作客唔敢輕率冒進

葡萄牙近年人才輩出，但鋒線仍然非常依賴C朗，效力AC米蘭嘅拉菲爾利亞奧升上大國腳後，8場比賽仍然未入過波，安達施華、迪亞高祖達等喺國家隊亦產量唔多，葡萄牙唔具備強攻能力，尤其作客賽事更加唔敢輕率進攻，相信要用一段時間先可以搵到破敵之法。

瑞士喺歐國聯經歷3連敗，不過上仗0比1僅負西班牙，表現已有明顯起色，佢哋喺主場出擊向來硬淨，對上5仗主場只失過2球。瑞士嘅機動踢法甚具效率，上半場體力充沛嗰陣甚少甩拖，近6仗主場有4次半場同對手打和，今可一於再追半場和。