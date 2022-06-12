體育節展覽啟動 吳翹充、梁俊碩及羅映潮任大使

三位體育節大使（左起）吳翹充、羅映潮及梁俊碩在活動上示範，鼓勵大眾在日常生活中加入適當運動訓練。(相片由公關提供)

本地體壇隨着疫情緩和而逐漸復常，包括體操精英吳翹充、賽艇好手梁俊碩及長跑氣袋羅映潮等三位體育節大使 ，周日(12日)聯袂出席第 65 屆體育節巡迴展覽啟動儀式，與其他精英運動員一齊推動全民運動，熾熱香港的運動氣氛。

儀式於馬鞍山一商場舉行，適逢體育節今年踏入 65 週年，主辦單位港協暨奧委會為隆重其事，特別舉行了啟動禮，呼籲及鼓勵大眾市民齊齊做運動，強身健體，特別是體育設施及活動早前受到疫情影響而暫停及關閉，一眾出席活席的嘉賓都認為，香港各界是時間積極重投運動的樂趣之中。今屆體育節主題為互相支持，並肩前行，而體育節巡迴展覽將於 6 月至7月登陸各大商場，介紹體育節、港協暨奧委會及其相關活動等資訊。展覽更會展出香港運動員的相關物品，包括體育節大使在過去大型賽事獲得的獎牌等。場內播放各體育總會及體育節的片段合輯，讓觀眾深入認識各項運動特色。

三位體育節大使吳翹充、梁俊碩及羅映潮在活動上示範運動，亦分享在疫情下的訓練困難和解決辦法、如何面對賽事延期等不確定因素的挑戰。他們聯同泳將黃筠陶、武術運動員袁家鎣及空手道好手李智剛顯身手，向市民推廣健康訊息。