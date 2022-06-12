大專盃 中大4連勝 理大率先晉4強

籃球大專盃周日（12日）續於浸會大學偉衡體育中心舉行，理工大學和中文大學分別擊敗樹仁大學和教育大學，錄得小組4連勝。

B組勁旅中文大學和教育大學周日碰頭，中大憑蕭瑋耀轟入25分，以74比66贏得關鍵一仗，收穫4連勝，下場將面對同組另一勁敵城市大學。中大和教大上半場比分緊咬，中大僅以33比30領先，下半場中大作出調整，攻守兩端更見威力，其中蕭瑋耀最後兩節轟入16分，協助中大以74比66取勝。近2年大專賽因疫情斷續上演，中大主力蕭瑋耀坦言感失落: 「幾位師兄畢業後球隊要重新部署，不過有比賽都會好好珍惜這個機會。我們暫時以4強為目標，雖然我們內線沒有太大優勢，但我們外線算有水準，希望可贏城大取得首名。」

同日理工大學95比19大勝樹仁大學，以4連勝姿態率先晉級4強。理大教練梁兆華指，大專賽一月因疫情延期舉行，令球隊更有更時間調整，近月積極訓練防守效果不錯：「希望贏埋浸大，全勝出線。」至於今場獨得17分的葉耀邦認為，球隊默契愈來愈好，自己作為甲一球員希望穩定軍心，帶領球隊挑戰冠軍寶座。理大6月19日將大戰浸會大學，後者周日以87比72擊敗香港大學。