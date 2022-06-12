F1韋少奪今季第5冠！勒卡歷與隊友爆偈收場

F1阿塞拜疆站成法拉利噩夢， 造就紅牛雙雄「包Q」! 本季F1第八站賽事今日(12日)在巴庫市賽道舉行51圈激鬥，排頭位出戰的勒卡歷與隊友沙恩斯齊齊「爆偈」遺憾退賽，反觀麥斯韋斯塔本憑穩定表現首名衝線，與紅牛拍檔佩雷斯包辦分站冠軍及亞軍，而「韋少」更累積生涯第25個分站錦標，打入史上最多冠軍TOP 10，進佔史上第9位。

阿塞拜疆站以往經常發生意外，幸今年賽事未有嚴重事故，得以順利進行。衰運幾乎都降臨在法拉利車隊，沙恩斯於第8圈時因為引擎問題而上岸，令勒卡歷變成「孤軍作戰」，雖藉勁敵換胎而進佔優先位置，一度拉開12秒距離，可是賽至第21圈時，勒卡歷的戰車尾部突然冒煙，並隨即失去動能，宣告「爆偈」提前畢業。他表示不知道發生甚麼事，很失望未能繼續作賽。

之後便是紅牛的世界，衞冕總冠軍韋斯塔本不費吹灰之力升上頭位，並且愈拉愈開，最終以1小時34分05秒941奪冠，佩雷斯第2名，為紅牛取得連贏，而平治的羅素獲得第3，「黑帝」咸美頓得第4。經過8站比拼後，韋斯塔本季暫以5站冠軍、共150分繼續保持車手榜領先地位，至於紅牛車隊於積分榜亦一枝獨秀。雖然賽季過了近三分之一後領先，但韋斯塔本未有驕傲，賽後指今仗有幸運成份，而每場F1比賽也像鐘擺一樣，形勢隨時會轉向，因此要保持高度集中，做好每一場才是爭標王道。