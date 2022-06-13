普捷天奴落鑊！PSG新帥唔係施丹、寸王？

法甲班霸巴黎聖日耳門(PSG)重建計劃正式啟動！多間權威媒體爆料，PSG已同教練普捷天奴達成解約協議，日內就會正式宣布，而新帥人選方面就有3大目標，除咗傳聞已久嘅施丹同摩連奴之外，名氣較低嘅前里爾冠軍主帥加迪亞突然成為大熱人選，有望成為PSG新揸弗人。

PSG上季贏得法甲冠軍，不過球會最想染指嘅歐聯就喺16強出局，普捷天奴將會被炒嘅傳聞已出現一段時間，而法國媒體透露，PSG日前已正式通知佢解約嘅消息，呢位阿根廷籍主帥同球會仲有1年合約，依家只係等傾埋最後賠償金問題就可以正式公布。

新教練人選方面，前皇家馬德里主帥施丹一直係首選目標，日前亦傳出雙方達成協議嘅消息，不過好快就被施丹經理人否認，而羅馬教頭摩連奴盛傳亦係PSG目標，不過據英國《The Athletic》報道，前里爾教練加迪亞先係最大機會接任嘅人選。

PSG今次重建計劃，上星期率先宣布聘請「大師級」嘅甘波斯出任顧問，取代總監李安納度嘅職務，甘波斯曾經出任摩納哥同里爾總監，喺摩納哥發掘出基利安麥巴比等天才新星，前季就協助里爾爆冷贏法甲冠軍，打破PSG嘅壟斷，而當時里爾教練就係加迪亞。

據報甘波斯極力推薦加迪亞上任，由於PSG斟介頭號目標施丹嘅行動遲遲未有突破，令加迪亞接手機會大大增加，skybet、Paddy Power、betfair等多間博彩公司都將加迪亞列為PSG新帥大熱，呢55歲教頭可能係真命天子。