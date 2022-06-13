港超聯　鄭兆聰重掌冠忠南區教鞭

港超聯球隊冠忠南區，周一（13日）透過球會Facebook專頁宣布上季回歸擔任技術總監的鄭兆聰，會於新一季重任總教練一職，再度帶領冠忠南區征戰港超聯。

鄭兆聰曾於2015至2020年間擔任冠忠南區主教練5年，期間帶領球隊於聯賽取得第4名。上季Ricky重返冠忠南區擔任技術總監一職，如今重掌球隊教鞭的他表示：「首先我覺得非常開心，事實上我根本從來沒有離開過冠忠南區，與球會管理層關係友好，無論我身在何處，也希望球隊取得好成績，而冠忠南區過去數季，整體成績相當平穩。上季擔任技術總監感到愉快，讓我參與球隊事務及操練，讓我可以更了解球隊人腳，對於我應付新一季賽事幫助甚大。」

對於來季展望，Ricky透露暫時不會訂立任何目標：「始終陣容仍未齊整，但正如黃會長（黃良柏）及陳主席（陳文俊）所說，冠忠南區繼續留在港超聯，最主要是支持本地足球及球員。我希望今次再度執教，可以為球隊作出更大貢獻，並傳承作風鮮明的形象，盡力踢好每一場比賽。」Ricky不忘感謝管理層的信任，讓他有空間找尋心目中想要的人腳，並坦言現時球隊大門為所有球員打開，呼籲有意加入冠忠南區的球員向他聯絡。