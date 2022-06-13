香港女重隊負南韓奪銀　江旻憓收穫兩面獎牌

亞洲劍擊錦標賽周一（13日）於南韓首爾上演團體賽，香港女子重劍隊4強力挫中國後，決賽憾負南韓，繼2018年後再奪銀牌。連計「微笑劍后」江旻憓和陳渭泠的1金1銅，香港女重隊以1金1銀1銅完成亞錦賽。

香港女重隊由個人賽金牌得主江旻憓領軍，聯同陳渭泠及連翊希正選出擊團體賽，港隊首圈輪空，8強以45比33擊敗新加坡，4強港隊面對中國，對手主力、東京奧運金牌劍手孫一文缺席，世界排名最高選手為排名45的朱明葉。首局江旻憓5比0取勝，港隊除第6局連翊希7比8不敵朱明葉外全部獲勝，第2局起一直保持至少6分差距，最終以40比30刺進決賽，大戰以45比35淘汰日本的南韓。

港隊金牌戰迎來亞洲勁旅南韓，3局過後，雙方戰成7比7平手。第4局港隊個人賽銅牌劍手陳渭泠迎戰世界排名第20的康映美，以3比8告負。世界排名第7的江旻憓第5局迎戰排名74的李慧仁亦意外陷入苦戰，港隊被東道主拉開至21比13，連翊希第6局淨勝一分，後備成員朱嘉望戰平3比3，惟第8局後仍落後7分。最後一局江旻憓搶攻不果僅得1分，港隊以27比39告負，繼2018年後取得銀牌。

男子佩劍方面，港隊派出羅浩天、陳卓謙和何思朗正選登場，8強以45比39擊敗哈薩克晉級，4強硬撼東京奧運團體金牌南韓，結果以31比45告負，其後銅牌戰33比45惜負伊朗得第4名。