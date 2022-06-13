【官宣】達雲紐尼斯1億歐元投利物浦

葡超勁旅賓菲加周一(13日)發出聲明，宣布同意將烏拉圭前鋒達雲紐尼斯賣畀利物浦，轉會費總值1億歐元(約8,500萬鎊、約8.2億港元)。達雲紐尼斯周一會飛抵利物浦進行體測，完成後會正式簽署一份6年合約，並會成為利物浦史上最高轉會費加盟球員。

賓菲加周一朝早正式向葡萄牙證監會發出文件，確認達雲紐尼斯嘅轉會，文件證實轉會費為7,500萬歐元，另加2,500萬歐元浮動獎金條款，令呢次轉會總值達到1億歐元。聲明指出有關交易仍需要達雲紐尼斯簽約先落實，利物浦已為呢位前鋒安排周一體測後簽約。

22歲嘅達雲紐尼斯將成為利物浦史上最貴收購，打破華基爾雲迪積克喺2018年以7,600萬鎊轉會費加盟紀錄。達雲紐尼斯上季喺賓菲加有優異表現，41場比賽攻入34球同交出4次助攻，當中包括6個歐聯入球。

利物浦史上最貴收購

排名●球員●轉會費●原屬球會●年份

1●達雲紐尼斯●8,500萬鎊●賓菲加●2022年

2●華基爾雲迪積克●7,600萬鎊●修咸頓●2018年

3●艾利臣比加●5,600萬鎊●羅馬●2018年

4●拿比基達●5,400萬鎊●RB萊比錫●2018年

5●路爾斯戴亞斯●4,200萬鎊●波圖●2022年