亞協盃 完成在港最後一操 東方龍獅公布24人出征名單

港超聯球隊東方龍獅，周一（13日）早上完成在港的最後一操，周二（14日）晚上將會飛往泰國，迎接月底舉行的「亞協盃」分組賽。受到多名主力正出戰「亞洲盃」外圍賽影響，主教練盧比度（Chino）承認賽前備戰受影響，但相信港隊近日所取得的佳績，可為球員帶來更強信心，仍會視分組賽出線為首要目標。

由於多達8名主力，包括葉鴻輝、孫銘謙等正隨港隊出戰亞盃外，東方龍獅最近只有十多名球員參與訓練，主教練盧比度接受訪問時承認備戰受影響，但對一眾港隊球員感到驕傲，更同時大讚前鋒孫銘謙的表現：「我有睇依兩場比賽，恭喜孫銘謙為大港腳射入首個入球，佢訓練期間相當勤力，絕對值得有依個收穫；另外我認為今次亞盃外，可以令踢緊港隊嘅東方球員變得更有信心，對嚟緊踢亞協係好事。」

東方龍獅「亞協盃」將與理文、臺南市FC同處J組，Chino認為理文實力當然很強，但臺南市FC亦絕對不能輕視，尤其教練郭嘉諾對香港球隊十分熟悉，相信這2仗分組賽並不容易應付，但承諾球隊會盡力爭取出線，他透露球員目前體能及狀態愈來愈好，對他們表現感到滿意，惟球隊赴泰後未有安排與當地球隊進行友誼賽。

至於艾華頓、基頓等主力早前雖然宣布約滿離隊，Chino卻坦言球隊未受太大影響：「佢哋對球隊好重要，但足球就係咁，每個人都有自己決定，祝願佢哋未來係新球隊有更好發展，我哋內部士氣絕對無問題。」

東方龍獅同日亦公布出戰「亞協盃」分組賽24人大軍名單，其中馬高斯、米基爾、林恩許、巴杜姆以及新援高素巴耶夫5人，將會以外援球員身分出戰，由U18青年軍獲提拔至一隊的小將黃偉駿亦在名單當中，至於林柱機則因家庭原因不會隨隊出征。

2022「亞協盃」東方龍獅球員名單

門將:

1 葉鴻輝

26 廖富源

40 鍾凱文

後衞:

3 高素巴耶夫

8 李嘉耀

15 馮慶燁

17 伍家揚

19 茹子楠

22 梁冠聰

27 馬高斯

30 黃梓浩

47 呂卓芹

中場:

4 胡晉銘

10 林恩許

16 梁振邦

18 米基爾

24 黃偉駿

55 馬希偉

66 李卓軒

前鋒:

7 費蘭度

9 巴杜姆

13 朱偉鈞

23 孫銘謙

80 鍾偉強

主教練：盧比度