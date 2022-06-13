穩陣行先！德國翻身戰 「細」撼意大利

今周歐國聯A3組重頭戲，必定是德國主場迎戰意大利。雙方連續3次對壘法定時間均和波，可說勢均力敵，加上兩隊都短期內經歷3場歐國聯賽事，難免有疲態，或會放慢比賽節奏，考慮到德、意近5次碰頭有4次開2球或以下，追入球細[2.5球]。（球賽編號：（二）23、開賽時間：周二深夜2:45）

歐國聯分組賽經過兩個禮拜激鬥，一眾勁旅如英格蘭、德國等都不似預期，考慮到賽程如此頻密，被迫要輪換下難免影響戰績。尤其是死亡A3組，出現無緣世盃的意大利及匈牙利、領先仍未開齋的英格蘭及德國之局，作為年尾世盃決賽周前的最佳試金石，亦是今個國際賽期最後一戰，哈利卡尼、湯馬士梅拿等英、德球星，必施展渾身解數，希望助國家隊走出谷底。

事實上，「日耳曼兵團」德國踏入2022年後，入球數字明顯減少，出戰歐國聯延續穩陣作風，先後對英格蘭、意大利及匈牙利同樣踢成1:1。德國相隔10日再次與意大利交鋒，雖然主客互換，但預料戰局相差不大，皆因雙方都以試陣為主，德國近11次對賽法定時間僅1勝，今仗要在對手身上入波亦非易事。

意大利正處於重建階段，領隊文仙尼試陣味更濃，近日賽事曾經起用從未踢過意甲的18歲小將基諾圖出任正選，亦派過意乙球員沙賓上陣，上場對英格蘭賽和0:0，相信今仗會繼續測試新人能力，不要期望贏波而回，力保不敗已有交代。預計今場入波不會多，入球細[2.5球]值得一試。

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