慈善足球賽星光熠熠　保特領明星隊再贏波

今年嘅「Soccer Aid慈善足球賽」周日喺韋斯咸嘅主場倫敦球場上演，世界明星隊對住英格蘭可謂星光熠熠，不少昔日足球巨星及跨界別的名人參與，雙方法定時間打成2比2，最終世界明星隊射12碼以4比1勝出，並為聯合國兒童基金會最終籌得超過1500萬鎊善款。

這項慈善賽由著名歌手Robbie Williams於2006年起開始舉辦，今年更特別為烏克蘭及世界各地兒童籌集資金，以助他們所需；參與這次球賽嘅陣容可謂粒粒皆星，包括舒寧咸、舒夫真高、貝碧托夫、卡富、艾拉、長跑的奧運4金得主法拉等，當然唔少得牙買加的世界百米飛人保特，佢仲係世界明星隊隊長，有雲格做教練之下，保特射入關鍵性一球；最終雙方打成2比2平手，明星隊射贏12碼，連續4屆贏波。

比賽為慈善之餘，亦娛樂性豐富，曼聯名宿的前法國國腳艾拉係明星隊成員之一，比賽後段佢係自己禁區出洋相，想解圍變咗踢空氣，當年同佢喺曼聯做隊友嘅里奧奧迪南，就係社交平台上載片段「抽水」，仲配埋幾個「笑到喊」嘅emoji，場內場外都充滿氣氛。