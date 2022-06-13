NBA你貼邊隊？嘉顯撐咖喱仔　欣汶想去綠軍勝利巡遊　

NBA總決賽打得如火如荼，Game 5賽事於香港時間明早（周二）進行，到底勇士和塞爾特人誰會捧盃，本地球星梁嘉顯和陳欣汶（Yannie）各有心水。就讀美國波士頓以馬利學院的Yannie，大膽預測「綠軍」會贏得隊史第18冠：「希望7月回美國，可以趕及參加勝利巡遊！」(Viu99周二早上9時直播Game 5)

勇士日前憑著「咖喱仔」史堤芬居里單天保至尊，狂轟43分，場數追平2：2之餘，搶回主場優勢，明日回大通銀行中心進行「天王山之戰」。東方龍獅射手梁嘉顯看好勇士乘勝追擊，以4：2終結對手，繼2018年後重返王座：「我撐勇士！他們由前兩年『散收收』的陣容，到今年不被看好下，一路打入總決賽，絕對值得佩服！」

34歲的居里生涯3次奪冠，獨欠一座FMVP獎盃。他在總決賽前4場場均交出34.3分6.3籃板3.8助攻，整體命中率達50%，三分球命中率達49%。梁嘉顯預測「咖喱仔」會延續火熱狀態，首膺FMVP。

效力女甲偉邦、今年協助以馬利學院打入NCAA D3正賽的陳欣汶，則有不同看法。作為半個波士頓人，她首次入場觀賞的NBA比賽，正是塞爾特人：「主場氣氛一流！我當時坐前排，近距離看綠軍球星，更感受到他們多勁！」雖然Yannie也喜歡居里由「underdog」變成超級巨星的勵志故事，但依然「堅持初心」：「我覺得綠軍會贏，希望7月回美國讀書，可以趕及參加勝利巡遊！」