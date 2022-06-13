香港隊　隻身赴印度打氣　球迷Jason：值回票價

球迷Jason在疫情下決定隻身遠赴印度，在看台上默默地為正在出戰「亞洲盃」外圍賽的港隊打氣；適逢港隊暫時兩戰全勝下，憑較佳得失球力壓東道主排在D組榜首，對於有望能夠親眼見證港隊，相隔54年再闖決賽周，他表示：「我覺得係值回票價。」

同樣屬於傑志球迷的Jason，早前已錯過一睹愛隊在「亞冠盃」分組賽出線的歷史性時刻，為了不容許自己再有遺憾，即使最後沒有朋友伴隨，以及對印度有點抗拒，依然下定決心請假前往當地觀看亞盃外賽事。不過正在港從事IT的Jason透露除了比賽日外，其餘大部分時間自己只會留在酒店 :「平時我都要Work From Home做嘢架，同埋坦白講自己對於印度依個地方唔係咁大興趣，兼且見到港隊原來咁多人中咗招，所以反而係抱住『唔出街唔中招』嘅心態，盡量避免出街。」

由2009年東亞運決賽開始認識港隊，2015年世盃外後正式成為死忠，即使今次需要遠赴印度，但可以親眼看到港隊在國際賽事上揚威，Jason強調絕對值回票價：「球隊係一個咁嚴峻嘅環境，有咁多球員受傷、水土不服同確診之下，竟然可以兩連勝，賽前唔會預計可以拎到咁好成績。作為一個球迷，賽前期望就係打場好波算。」他續指港隊球員在賽後特意前來觀眾席，向自己拍手掌致謝，令自己更加開心及感動：「感覺球員接收到我嘅支持，同埋知道我嘅存在，無白費到成件事。」

今次因疫情關係，導致只得自己孤身一人在看台上，為港隊吶喊助威，Jason坦言難免感到孤單，但卻未有太不開心：「我明白一定有好多人想嚟，以往港隊作客比賽都有唔少港隊死忠飛過去，只係因為隔離、金錢等問題，令佢哋今次嚟唔到，但唔代表佢哋唔撐，而我只係比較幸運。」港隊最後一仗將會硬撼東道主印度，爭奪出線資格，Jason笑言希望港隊賽前可以篤定出線，以確保自己人身安全：「因為在場全部坐滿印度球迷，得我一個港隊球迷，有少少驚會畀人『溶咗』，隨時返唔到酒店。如果一早出線嘅話，感覺上輕鬆少少，心理壓力無咁大。」

港隊於亞盃外成績不俗，成功在網上引來大批球迷支持，Jason直言希望球迷在逆境時，依然可以繼續支持港隊：「即使成績無咁好個陣，球迷都唔好喺網上發表負面留言，應該畀多啲正能量去支持同鼓勵。作為香港人如果你都唔撐，仲有咩人撐佢呢？」Jason同時認為既然港隊在國際賽上能有出色表現，港超球員實力亦並非想像中般差勁，呼籲大家之後可以入場觀看港超聯賽事。