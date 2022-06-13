香港隊 畀心機！好多人撐你哋！

香港隊周二(14日)晚出戰「亞洲盃」外圍賽終極一擊，硬撼主隊印度，多位本地球圈人士誠心送上祝福，全力打氣！

李文恩（理文會長)：「香港足球代表隊之前周兩戰全勝，表現令人欣喜。今晚(周二)會一戰，港隊會進遇上東道主印度，相信球迷們都會在電視機前為港隊打氣，希望他們能踢出表現、順利進身決賽周，為港爭光！」

陳肇麒「陳7」（港隊入球紀錄保持者）：「喺依家呢個大環境，一班港隊職、球員所付出嘅努力同汗水，係比想像嘅多好多好多！希望佢哋嘅付出可以得到回報，加油！改寫歷史！」

陳文俊（冠忠南區主席）：「香港隊喺咁惡劣嘅環境下，可以連贏兩場，實在難能可貴。加上事前準備時間唔係咁足夠，本地球季又腰斬咗，一班球員依然可以交出咁好嘅表現，呢方面我係好欣賞嘅。頭兩場贏波當然好開心，但最高興係見到球隊好有朝氣、畀大家睇到有改變！希望最後一場可以主動爭取勝利，咁就可以唔使理其他組踢成點喇！」

陳婉婷「牛丸」（外流港帥；江蘇女足主教練）：「由衷感謝香港隊職、球員幾個月嚟嘅努力，面對重重困難都能夠用專業嘅態度去克服，當中嘅苦澀相信難以言喻。為香港、為球圈，都帶嚟咗久別重逢嘅快樂。相信你哋，香港隊加油！」

黃浩然（香港U23後衞）：「你哋喺印度面對緊唔同困難嘅同時，依然能夠連贏兩場，發揮香港精神，迎難而上！相信你哋一定可以將亞洲盃決賽周嘅入場券帶番嚟香港！加油！撐你哋！」

朱志光（傑志主教練）：「雖然目前手握6分，最後一場都唔可以鬆懈，要以贏波為目標；記住代表香港出戰係一種榮譽，我會100%支持你哋！加油！」

米基爾（東方龍獅中場）：「我希望港隊可以踢出一場好嘅賽事，球員要繼續有堅定嘅決心，同維持組織性啲踢法。要記住好多人會喺香港支持你哋，去實現出線目標。Vamoooos！」

陳曉明（理文主教練）：「好開心見到好多本地青訓系統出身嘅球員擔大旗；咁多年冇入亞洲盃決賽周，成功晉級對改善整體足球氣氛會有幫助，希望可以帶起大家對港足嘅關注。」

林嘉緯（標準流浪中場；前港隊成員）：「信念係一種好大嘅力量，咁多位一定要相信你哋依家做緊嘅野，互相支持。香港隊加油！喺香港好多人撐你哋！」

郭嘉諾（外流港帥；臺南市FC教練）：「對住主隊印度唔易踢，希望香港隊要繼續咬住，無論有經驗嘅球員、年輕球員或者入籍兵，都要拚盡香港精神！希望順利爭取到決賽周嘅入場券。」