香港隊　亞盃外出線只差一步　撼印度搶尾彩

香港足球代表隊「亞洲盃」外圍賽最後一擊！周二（14日）港隊將於印度加爾各答鹽湖體育場，作客挑戰東道主印度。賽前兩戰全勝的港隊手握6分，出線形勢大好，今場只要再取1分，就肯定可以D組首名姿態晉級，此外，賽前其他組別賽果，亦有機會令港隊提前出線，自1968年後再度勇闖「亞洲盃」決賽周。（港台電視32周二晚上11時直播）

繼首戰以2比1擊敗阿富汗，港隊上場乘勢追擊，靠安永佳、孫銘謙及陳肇鈞的入球，以3比0挫柬埔寨，相隔近5年後再於國際賽取得兩連勝，並已鎖定小組前二位置。港隊主教練莊恩安達臣，承認現時港隊晉級形勢樂觀，球員經過兩場勝仗後，信心亦大有提升：「球員知道佢哋可以喺國際賽舞台同對手周旋，係可以踢出進攻足球，喺製造到入球機會同時，仲能夠做好防守，呢啲都畀到我哋信心。」

港隊今場只要打和，就能夠穩奪出線權，但安帥強調球隊絕不會因此而改變踢法：「我哋唔會變得保守，今場更重要係搵出港隊嘅作戰計劃，專注改善自己嘅踢法，冇球隊會願意對住勇於逼搶嘅對手，對住印度我哋會主動進攻。」由於同日其他組別賽事，會較港印大戰更早上演，如果B組菲律賓未能擊敗巴勒斯坦，或者E組馬來西亞和土庫曼皆未能取勝，已手握6分的港隊就可以在對印度賽前，提早以較佳次名成績，獲得出線資格，闊別54年再闖決賽周。

惟安帥仍將今場與印度的大戰形容為「決賽」，直言屆時在眾多主場球迷面前作賽，只會令港隊更有決心。今場比賽將於當地晚上時間進行，氣溫有望較前兩仗涼爽，安帥直言安排有助球員發揮。陪同安帥出席賽前記招的港隊守將謝家強，則表示球員會堅持執行過去兩場的踢法，希望踢出令球迷驕傲的表現：「現場有大量印度球迷支持主隊肯定會想贏波，但我知道港隊都有一班身在香港嘅球迷支持，我哋想令球迷感到驕傲。」

D組東道主印度最新一期世界排名為106位，屬小組中最高的一隊，過去球隊曾經4次參與「亞洲盃」決賽周，加上今次有主場優勢，賽前亦被視為出線機會較高的球隊。繼首戰2比0擊敗柬埔寨後，印度上場再靠臨完場前補時階段的入球，以2比1絕殺阿富汗。印度大軍球員清一色來自本土聯賽，其中過去兩場都有斬獲的老將車特里，不僅是國家隊入球紀錄保持者，亦是擁有最多頂喼帽的球員，雖然已經37歲，但依然寶刀未老，需要港隊加以提防。