法國撼克羅地亞演入球騷

今個國際賽期最後一輪歐國聯，法國今晚喺A1組主場火併克羅地亞。法國雖然喺小組暫時墊底，不過佢哋主場威力強勁，而且踢埋今仗就放假，球員可以盡力拚搏；克羅地亞上場打開勝利之門，食住個勢同法國鬥攻，揀2.5球入球大。■（周二凌晨2時45分開賽）

法國上場踢和奧地利1比1，3戰2和1負排包尾，領隊迪甘斯受訪時態度輕鬆，相信今仗胸有成竹。事實上，上場迪甘斯將基利安麥巴比放喺後備，畀呢名巴黎聖日耳門前鋒抖抖，佢後備上陣亦交到貨，唔單止入波追和，仲曾經起腳中楣，否則法國會反勝，狀態「托弗」。迪甘斯擺明將麥巴比慳住用，麥巴比喺國家隊入球效率奇高，對奧地利入嘅一粒，喺佢近5次為法國隊後備入替嘅比賽中，射入嘅第5球。今場「高盧雄雞」有主場之利，肯定打高一班，佢哋近4次主場出擊，全部開3球或以上，證明喺球迷打氣下唔會縮後踢。

克羅地亞開齋唔怕鬥攻

克羅地亞賽前被指喺A1組最弱球隊，但上場作客1比0擊敗榜首嘅丹麥，喺今屆歐國聯「開齋」，今場乘勝追擊，莫迪歷肯定搏埋條老命同法國死過。事實上，踢完今場大家都可以開心抖暑，無後顧之憂下，可望合演入球騷，2.5球入球大萬勿錯過。