澳洲贏12碼闖世盃！「舞王」後備門神做英雄

周二(14日)凌晨世盃外附加賽，澳洲同秘魯踢足120分鐘互無紀錄，要用最殘酷嘅互射12碼決定決賽周資格誰屬。澳洲喺射12碼前派出後備門將列美尼，呢位老將救波前都以一連串誇張舞蹈騷擾對手，最終喺突然死亡時間救出關鍵一球，帶領澳洲連續5屆躋身世盃決賽周！

呢場喺卡塔爾舉行嘅生死戰，澳洲同秘魯踢到勢均力敵，雙方都製造到唔少攻門機會，但係最後一腳質素麻麻，全場合共只係出現過3次命中目標嘅攻門。加時階段秘魯曾有黃金機會，可惜艾迪臣科利斯接應傳中頭槌頂中柱。去到120分鐘結束前，澳洲換入33歲門將列美尼，成為球隊嘅秘密武器。

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列美尼每次撲救前，都會喺白界線上面左右跳動，「狂舞式」咁將手腳大幅度擺動，非常趣怪，而且似乎亦成功影響到對手，秘魯第3輪嘅路爾斯艾雲古拿就射中柱，前5輪雙方踢成4比4平手；到突然死亡時間，列美尼就成功撲出華利拿嘅射門，幫澳洲贏5比4出線。

澳洲成為卡塔爾世盃第31支出線球隊，最後一席位會喺周三(15日)凌晨由哥斯達黎加同新西蘭爭逐，澳洲領隊艾萊特賽後表示：「整個晉級過程都好艱辛，球員可以捱過係了不起嘅成就，我同阿爾巴內塞(澳洲總理)將今日定為公眾假期，畀全澳洲人可以盡情慶祝！」