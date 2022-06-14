艾萊特神換！列美尼救12碼成功率唔夠13%

澳洲互射12碼擊敗秘魯躋身世盃決賽周，後備門將列美尼成為話題人物，唔少人都視佢為「救12碼專家」，有趣嘅係其實列美尼過往12碼紀錄極差，今仗前救12碼成功率唔夠13%，更加顯得澳洲領隊艾萊特嘅換人係「神級」。

33歲嘅列美尼效力FC悉尼，上季喺球會一度失去正選位置，不過仍然獲得艾萊特信任，今仗喺加時臨完結前，將120分鐘不失球嘅隊長馬菲賴恩換走，絕對係大膽舉動。列美尼過往嘅12碼紀錄亦唔見得好好，之前31次面對極刑只係救過4次，成功率不足13%。令艾萊特有信心嘅係，列美尼喺2019年澳職總決賽曾2救12碼幫FC悉尼奪冠，而佢嘅「狂舞式」救12碼亦成為招牌。

列美尼因為呢種跳舞救波方式，被冠以「Grey Wiggle」稱號，話佢嘅舞蹈似足澳洲著名樂團Wiggle嘅成員，列美尼賽後謙虛表示：「我唔係英雄，我只係同其他球員一樣做好自己角色，所有隊友奮戰120分鐘，我冇打算搶走所有功勞，呢個係全隊一齊嘅成就。」

艾萊特嘅大膽換人早有演練，澳洲喺06年世盃又係喺附加賽12碼贏烏拉圭，當年艾萊特係做希丁克嘅副手，臨射12碼前希丁克本來安排後備門將卡勒入替舒華沙，但因突然有球員受傷而擱置換龍門，最終舒華沙勇救12碼率澳洲出線。艾萊特承認今次換人亦係受到啟發：「呢個調動係好冒險，但最終都成功咗！」