試陣味濃歎慢板　德意交鋒追細盤

歐國聯A3組重頭戲，德國主場迎戰意大利，雙方早前交鋒打和1比1，以法定時間計算，已連續3次對壘和波，可見雙方勢均力敵，加上兩隊都喺短期內已經歷3場歐國聯，來到今次國際賽期最後1輪賽事，球員難免有疲態，或會放慢比賽節奏。考慮到德、意近5次碰頭法定時間有4次總入球開2球或以下，再追中位數2.5球嘅入球細。（周三凌晨2時45分開賽）

日耳曼兵團延續「悶蛋足球」

德國踏入2022年後，入球數字明顯減少，3月2場熱身賽分別小勝以色列2比0及打和荷蘭1比1。「日耳曼兵團」出戰歐國聯延續「悶蛋足球」作風，首循環對英格蘭、意大利及匈牙利，同樣踢成1比1。

德國相隔10日再次同意大利交鋒，雖然主客互換，但預料戰局相差唔大，皆因雙方都以試陣為主，勢必大幅輪換陣容，默契及爭勝鬥心唔及踢傳統大賽。加上德國以往對意大利，並冇優勢可言，雙方近11次對賽法定時間，德國僅1勝，今仗要喺對手身上入波亦非易事。

至於意大利無緣今屆世盃決賽周後，正處於重建階段，領隊文仙尼試陣味更濃，近日賽事曾經起用從未踢過意甲嘅18歲小將基諾圖出任正選，亦派過意乙球員沙賓、加迪上陣。

意軍上仗輪換9位正選，但施卡馬卡等鋒線球員把握力弱，結果同英格蘭打和0比0，相信今仗會繼續測試新人能力，唔好期望贏波而回，力保不敗已有交代。

直播表

周三凌晨零時 歐國聯 阿美尼亞 Vs 蘇格蘭

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周三凌晨零時 歐國聯 摩爾多瓦 Vs 安道爾

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周三2:45am 歐國聯 德國 Vs 意大利

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周三2:45am 歐國聯 英格蘭 Vs 匈牙利

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周三10:30am 美職 西雅圖海灣者 Vs 溫哥華白帽

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