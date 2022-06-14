「世1」變「3哥」！祖高域溫網後排名繼續跌

早前在法網衞冕失敗的塞爾維亞球星祖高域，再被俄羅斯的麥維迪夫取代了「世一」位置，最近世界排名更要跌兩級做「3哥」，而本月底的溫網過後排名再急跌。

最新公布的男子網球世界排名出現大變化，麥維迪夫生涯第二次登頂，位列世界第1，然而因為堅決接種疫苗的祖高域被打亂比賽的部署，缺席多項比賽包括年初的澳網，不斷失分，並跌落第三位，這是自2003年11月以來，網壇「BIG 4」包括祖高域、拿度、費達拿及梅萊，首次沒有（其中一人）登上頭兩位。

由於祖高域去年贏得法網冠軍，今年卻在4強止步，令他失去2000積分，不但將「１哥」位置拱手相讓予麥維迪夫，而德國名將沙華列夫都超越祖高域，升上世界第2；剛贏得歷史性第14次法網冠軍的拿度位列第4，而在法網闖入決賽的魯特則升上第5。

祖高域目前位列第3，但由於今屆溫網不會計算積分，因此這位35歲的塞爾維亞球星在溫網後有機會再下跌，甚至跌到第7或第8位。

此外，值得一提的是早前躋身斯圖加特決賽的英國名將梅萊，重返top50，在最新世界排名連升21級位列47，是自2018年5月以來其排名新高；不過，可惜他在決賽時再拉傷肌肉，決定放棄王后會盃，以待身體恢復出戰本月底的溫網。