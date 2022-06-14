匈牙利頂得兩嘴　英格蘭兵疲半場和最穩

歐國聯A3組第4輪賽事，雷聲大雨點小嘅英格蘭主場迎戰匈牙利。「三獅兵團」今屆表現失準，分組賽3戰不勝排小組包尾，一眾喺英超踢到殘嘅國腳疲態畢露，領隊修夫基不斷試陣亦令球隊威力大減，今仗面對韌力十足嘅匈牙利勢陷苦戰，半場和值得一博。（周三凌晨2時45分開賽）

英格蘭今屆首仗作客匈牙利以0比1輸波，之後對德國僅靠12碼入波逼和對手，上仗迎戰意大利再悶和0比0，一眾攻擊球員明顯不在狀態。英格蘭本來鋒力已經一般，踢歐國聯又戰意唔高，所以近10場歐國聯有6場交白卷，不過佢哋勝在防守唔差，可以彌補入球不足

遭Fans柴台入局需時

事實上，英格蘭多數國腳喺消耗極大嘅英超球季後，仍要面對11日內第4場歐國聯賽事，就算實力較匈牙利高，恐怕亦係有心無力。今仗佢哋繼續喺狼隊主場出擊，但球迷近期不斷對英格蘭球員喝倒采，隨時會成為球員壓力所在，一眾年輕球員入局需時更長。

匈牙利喺首仗時隔60年再贏英格蘭，球員信心十足，對意大利亦只是僅落敗，上仗迎戰德國亦成功搶分，足證球隊韌力十足。匈牙利去年喺世盃外作客英格蘭亦曾打和1比1，絕對無懼「三獅兵團」名氣。翻查紀錄，兩軍過去5次碰頭全開半場和，今場不妨再追。