亞協盃　東方龍獅啟程赴泰　梁振邦：受港隊出線鼓舞

即將在月底出戰「亞協盃」的東方龍獅，周二（14日）晚上正式啟程前往泰國作最後備戰。適逢港隊剛成功進身「亞洲盃」決賽周，老大哥梁振邦認為能令球隊，以至整個香港球圈受到鼓舞，將視分組賽出線為首要目標。

東方龍獅昨日完成在港最後一課操練，今日隨即出發前往泰國，陣中老大哥梁振邦表示球隊狀態正在提升，但始終未有參與正式比賽，距離最佳水平仍有差距。「傻邦」續指會視出線為首要目標，並同時勉勵一眾首次出戰「亞協盃」的年青球員，希望他們可以好好把握今次機會，吸收更多經驗，下季可以在場上幫助球隊。

港隊剛在亞盃外取得佳績，相隔54年後再次躋身「亞洲盃」決賽周，「傻邦」認為除了東方之外，對香港球圈同樣有一種震奮、鼓舞的感覺，相信能夠為本地球壇帶來正面影響。雖然多名主力正隨港隊出戰，出發前仍未能歸隊，惟「傻邦」卻認為問題不大：「依班球員咁有比賽經驗，好快就可以適應到教練戰術，同埋狀態隨時比我哋更好。」

至於首征「亞協盃」的外援馬高斯，則對今次賽事感到開心及興奮，這名西班牙守將直言同組雖然只剩兩隊，但大家絕不能夠鬆懈：「老實講我唔係太熟臺南市FC，但當然我好熟理文，無論今季或者之前踢飛馬期間都交手過好多次，係一支好強嘅球隊。不過我認為只要我哋保持集中，絕對可以擊敗任何球隊。」