香港隊　不敵印度吞分組賽首敗　次名出線亞洲盃

港隊「亞洲盃」第三圈外圍賽D組最後一輪賽事，周二（14日）晚上繼續在加爾各答鹽湖體育場舉行，作客惡鬥東道主印度。港隊半場形勢不俗下卻先落後兩球，加上比賽尾段連番失守，最終以四球不敵印度，只能屈居次名，相隔54年再次躋身「亞洲盃」決賽周。

由於B組菲律賓失分，鎖定D組前2位置的港隊，賽前已篤定出線，不過主教練莊恩安達臣今仗依舊盡遣強陣，只作出一個換人，由馮慶燁頂替茹子楠；黃洋、黃威及鞠盈智繼續坐鎮中場，上仗齊齊建功的安永佳、孫銘謙則負責攻堅。

擁有主場之利的印度，甫開賽即主動搶攻，僅2分鐘已經先開紀錄，古魯利恩接應左路傳中，射門被港隊守將擋出不遠，安華阿里隨即補射得手，領先1比0。港隊之後站穩陣腳，12分鐘鞠盈智左路開出角球，但謝家強的頭槌完全偏離目標；2分鐘後黃威推順在禁區頂遠射亦告斜出。

27分鐘印度差點憑反擊再下一城，羅雲右路傳中，沙默禁區內狂抽，被門將葉鴻輝擋出再中柱彈走。上半場中後段，比賽突然下起大雨，不過港隊攻勢卻愈來愈入肉，39分鐘對方門將出迎撲空，安永佳近門頭槌竟然頂斜，錯失黃金機會。臨完半場港隊再度失守，老將車特里接應積臣罰球，禁區內無人看管下輕鬆射入，印度領先兩球返入更衣室。

下半場領先的印度未有鬆懈，初段已有埋門機會，前鋒車特里把握港隊後衞馮慶燁解圍失誤，單刀被葉鴻輝撲出底線；印度之後再有米沙的割草式勁射，同樣未能考驗葉鴻輝。54分鐘輪到港隊反擊，羅梓駿右路傳中，安永佳頭槌被門將輕易接實。港隊之後換入陳肇鈞、簡嘉亨加強攻力，63分鐘黃威罰球僅僅高出。比賽尾段港隊改踢三後衞陣式，小將余在言更迎來大港腳的地標戰，不過體力不繼下85分鐘，卻被對手後備入替的文菲亞，在十二碼點撞射得手，落後至0比3。

2分鐘後伏兵尾柱的陳肇鈞，接應隊友「手榴彈」戰術差點替球隊破蛋，可惜只能射中網側；補時尾段班迪達替印度錦上添花，最終港隊以四球不敵印度，吞下分組賽首敗，但仍能成為5支最佳次名成績球隊之一，順利躋身「亞洲盃」決賽周。