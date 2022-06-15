香港隊　為亞洲盃表現作總結　安帥展望未來發展

香港足球代表隊於「亞洲盃」外圍賽第三圈D組最後一戰，以0比4不敵印度，最終以次名成績晉身決賽周。賽後港隊主帥莊恩安達臣承認對是役戰果感失望，但認為球隊交出不俗表現，同時亦對今次「亞盃外」後港隊未來發展作出展望

賽前已鎖定以最佳次名出線資格的港隊，今場吞下「亞洲盃」外圍賽第三圈之旅首場敗仗，安帥認為球隊製造不少進攻機會，只差臨門一腳：「港隊同印度都踢咗場好波，我哋隊波好新好年輕，勇於靠逼搶同組織攻勢爭勝，尤其上半場表現出色，只係門前差啲運氣。」安帥喜見港隊進攻為印度防線造成不少麻煩，但上半場兩次面對對方死球戰術時失守，安帥指出港隊防守經驗尚淺，有必有汲取教訓。

對於港隊在今次賽事的表現，安帥表示非常滿意，並透露完場後自己對球員說到：「我為你哋感到驕傲，期待下場比賽。」他提到自己接手球隊時間不長，加上多位主力球員缺陣情況下，港隊能夠接受自己引進的新踢法，並達成出線目標實屬不易：「港隊過去踢開防守反擊，依家我哋主動進攻同製造機會，呢種踢法係好唔同，我非常滿意球隊嘅表現，但就對結果感失望。」

距離來年「亞洲盃」決賽周開鑼還有1年時間，港隊會如何備戰令人關注，安帥就表示最重要是見到本地頂級聯賽再開：「聯賽停擺我可以做咩呢？球員唔比賽，我就冇機會睇到佢哋嘅表現；希望聯賽重開之時，有新球員可以冒起，等我可以改進現時呢隊波。」下月於日本舉行的東亞盃決賽周賽事會是絕佳實戰機會，對此安帥表示：「如果可以保留現時原班人腳，我相信球隊會繼續進步，屆時有機會再贏波。」「亞盃外」之旅結束後，港隊將於周四（16日）經泰國曼谷啟程返港，而安帥將會留在泰國，觀察一班參加「亞協盃」賽事的港隊成員表現。