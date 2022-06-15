「足動校園體驗計劃」重新啟動

由香港足球總會主辦，2021至22年度「中銀香港社區足球伙伴計劃」重點項目「足動校園體驗計劃」，因疫情關係停擺數月後，近日重新啟動。上周六（4日），活動來到位於大圍的東華三院冼次雲小學。看過港超球隊香港U23事前準備的示範影片後，校內小一至小六的足球小將們，在負責老師劉嘉駿帶領下，親身落場踢波，齊齊感受足球的樂趣。

今季港超聯雖然提前腰斬，但隨疫情緩和，校訪活動亦正式回歸。參與今次活動的，是東華三院冼次雲小學校內的超過40位足球隊小將們。活動一開始，一班身穿醒目的藍色校隊戰衣以及運動服的同學仔，先透過香港U23教練球員預先準備的訓練示範影片，了解今次訓練的內容，可見大家全神貫注，非常留心片段中的內容。

其後一眾足球小將跟隨負責老師「劉Sir」，來到校內的操場，開始親身體驗環節，是日豔陽高照，雖然要頂烈日揮灑汗水，但同學仔都顯得非常雀躍。首先登場的是低年班的同學仔們，他們跟足示範影片中的指示，嘗試在「雪糕筒」陣中運球，以走8字路線扭過障礙物，期間「劉Sir」不停提示大家要坐低身體重心，令小將們更易改變運球方向。然後輪到高年班同學，以每組兩人的形式進行一對一護球及防守訓練，「劉Sir」就不斷指導大家，如何正確運用身體保護皮球。

到了挑戰環節，小將們分成兩行，跑向遠處「雪糕筒」後，再鬥快搶得由「劉Sir」踢出的皮球，進行一對一對抗。最後「戲肉」，當然不少得分隊「鬥波」，比賽亦將活動氣氛推至高峰。完成特訓之後，同學仔在今次活動主持Iris手中，接過由足總及香港U23提前準備的精美紀念禮品，活動亦在一片歡聲笑語中完美作結。

東華三院冼次雲小學在培養足球小將方面頗有心得，胡彩瑤和許以心兩位舊生，都已經是香港女子足球代表隊成員，這個優良傳統亦有望延續下去。參與今次活動的小五生鍾呈晞，現時已是港隊女足U12的一員，她透露自細見到女仔踢波之後，就發現原來踢波絕非男仔專利，女仔一樣可以在綠茵場踢出一片天。東華三院冼次雲小學課外活動主任鄺婉婷，表示足球是該校非常注重的一項活動，並認為疫情緩和後，能夠參與今次活動非常難得，亦希望藉今次機會，鼓勵家長和同學們多做運動。

想香港足球蓬勃發展，做好青訓工作非常重要，前人種樹後人乘涼，負責校內足球隊事務的「劉Sir」，就透露於教育學院求學時期，受過已故港隊教練黎新祥指導，並因此受到啟發：「『黎Sir』想發展香港足球，所以做唔少師資培訓，我到學校之後都積極培育足球小將，希望令小朋友可以愛上足球。」「劉Sir」亦希望同學仔可以透過今次活動，鍛鍊如何保持集中及服從命令等能力，讓他們日後在學習或工作等階段，都能更加得心應手。

香港U23將帥齊拍片：「最緊要做好基本功」

參與今次「足動校園體驗計劃」的香港U23，雖然未能派出球員教練代表，到學校與同學仔親身見面，但仍事先準備了示範影片，向同學仔傳授足球訓練秘訣，同時亦不忘分享過去一季征戰港超的心得，加深年輕一代對香港頂級聯賽的認識。

香港U23今次派出陳潤潼、馬文政、鄧筵霑和林智豐4位球員，以及主教練張健峰，協助製作示範影片。在過去一季港超賽場，香港U23的教練或球員都需要應付各種挑戰，在接受主持Cathy訪問期間，「張峰」承認要帶領球隊以「全華班」應戰，難度不少，但認為這個平台對年輕球員非常重要：「對年輕球員發展係非常之好，只要佢落到場，就會有進步，球隊宗旨就係畀佢發展同比賽。」

至於球員馬文政，就鼓勵初接觸足球運動的小朋友，要專注打好根基：「將來學所有戰術，都係由基本功而起，希望大家在學習踢波時候，都學到團隊合作精神，同埋唔好輕易放棄等道理。」在「張峰」講解下，幾位球員其後就示範出正確拉筋動作，以及各種有球熱身運動，最後更展示一對一對抗等更進階的訓練及挑戰。

東華三院冼次雲小學

致力建立校園正向體育文化

位於新界沙田大圍積福街38號的東華三院冼次雲小學，深信「優質的體育教育」是發展全人教育的重要部份。「優質的體育教育」除了培養學生具備共通能力外，「校園正向體育文化」的建立，同屬重要一環。在現今學童焦慮年輕化的年代，於學生成長階段中，讓他們學習及實踐平衡身心靈健康的模式，讓學生們終生受用。

東華三院冼次雲小學致力去發展學生參與不同體育活動的能力，提升學習動機及自主性。該校從課程規劃中，透過恆常體育課、聯課活動、跨學科活動、導賞活動及引入新興運動體驗活動，把運動技能及趣味貫穿，同時創設環境和機會，鼓勵師生恆常參與體育活動，培養終身運動的習慣。學生可以根據個人的喜好和特質作出選擇參與活動，從過程中培養自主學習的能力，正面之價值觀和積極的態度。課程規劃運用全校參與模式，把體育活動由學校伸延至家中 ，鼓勵親子線上線下參與體育活動，塑造學校運動氣氛。