英格蘭慘吞4蛋　創近94年最大恥辱

周三(15日)凌晨歐國聯A3組爆出驚天大冷門，球星如雲嘅英格蘭主場以0比4慘敗於匈牙利腳下，爆出14.5倍客勝及900倍波膽，創下「三獅兵團」近94年最大主場敗仗，英國傳媒及球迷開始質疑英格蘭主帥修夫基嘅領軍能力，睇死球隊喺今屆世界盃決賽周難有作為。

英格蘭曾於月初首場歐國聯作客0比1不敵匈牙利，當時表現已經遭到口誅筆伐，估唔到呢支上年歐國盃亞軍主場出擊，演出更加惡劣，開賽16分鐘就被匈牙利前鋒路蘭沙拉爾射破大門。

英格蘭之後傾力反擊，但攻勢都係隔靴搔癢，未能扳平之餘，更於最後20分鐘大崩潰連失3球，路蘭沙拉爾70分鐘再建一功，成為自1953年之後，首位作客射入英格蘭2球嘅匈牙利球員。

匈牙利得勢不饒人，再由拿基、丹尼爾加斯達各入1球，送夠4隻蛋畀英格蘭，令呢支世界盃爭標熱門遭受自1928年3月以1比5不敵蘇格蘭之後，最大主場敗仗，同時係球隊史上首次於主場失4球或以上兼冇入波。

英格蘭全場控球率高達73%，但真正入肉攻勢並唔多，6次射門只有1次中目標，最有威脅係哈利卡尼頭槌攻門中楣彈出。反觀匈牙利即使只有27%控球率，但5次射門全中目標，入咗4球，效率極高。

英格蘭除咗進攻乏力之外，防線更加係災難級，中堅史東斯82分鐘累積第2張黃牌被逐，右閘基爾獲加亦多漏甩，2人身為英超冠軍曼城球員，但被評為今場表演最差嘅英格蘭球員，令人懷疑佢哋到底有冇心為國家隊效力。

賽後英格蘭領隊修夫基亦遭到輿論批評，指佢係球隊之恥，唔知自己做緊乜。英格蘭上年打入歐國盃決賽，原本今屆世界盃被寄予厚望，但以「三獅兵團」6月踢4場歐國聯僅2和2負排小組包尾嘅表現，恐怕出戰今屆世界盃決賽周成績唔樂觀。