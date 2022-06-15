哥斯達黎加出線！世界盃32路大軍全誕生

周三(15日)凌晨世界盃外圍賽最後1場附加賽，哥斯達黎加以1比0擊敗新西蘭，搭上尾班車，連續3屆打入決賽周。哥斯達黎加出線之後，意味今屆世界盃決賽周32支參賽球隊全部誕生，賽事將於11月21日晚喺主辦國卡塔爾上演揭幕戰，由塞內加爾對荷蘭。

中北美洲球隊哥斯達黎加今仗開賽3分鐘，就打開紀錄，祖爾甘保接應左路傳中，快腳射入。呢位29歲前鋒曾經效力阿仙奴、貝迪斯、維拉利爾等歐洲球隊，現時效力墨西哥勁旅蒙特雷，今仗盡顯身價。

大洋洲球隊新西蘭未能扳平之餘，後備上陣前鋒巴巴路西斯更於69分鐘粗野飛剷對手，被球證出示紅牌趕出場，令球隊無力翻身。

哥斯達黎加可以保住1比0勝果，門將基羅拿華斯亦功不可沒，佢作出4次撲救，為球隊力保不失。

哥斯達黎加喺世界盃決賽周史上最好成續係2014年打入8強，但上屆分組賽出局。根據之前抽籤安排，哥斯達黎加列入E組，同組對手有德國、西班牙、日本，要出線16強非常困難。