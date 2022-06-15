蔡俊彥落後9分追平　香港男花4強惜負南韓

南韓亞洲劍擊錦標賽周三（15日）續演團體賽，香港男子花劍隊強勢出擊成功殺入4強，最終以42比45僅負南韓，奪得銅牌，連續14屆獲得獎牌。

曾於2018年奪得銀牌的香港隊今屆由日前贏得個人賽冠軍的張家朗領軍，聯同大獎賽銀牌劍手蔡俊彥、吳諾弦和楊子加出戰團體賽，免戰首圈的港隊8強以45比34輕取澳洲，4強大戰東道主南韓。

4強戰由蔡俊彥打頭陣，張家朗和吳諾弘隨後登場，頭兩局港隊領先10比6，惟吳諾弘在第3局2比9不敵世界排名第42的Taegyu Ha，形勢開始逆轉。第4局蔡俊彥重新上場，力追至19比20，第5局港隊換入楊子加，將比分維持4分差距，惟第6局張家朗以2比5告負。

戰至第8局，港隊仍落後8分，此局進入戲肉，蔡俊彥啟動「得分模式」，落後最多9分下，打出8比3攻勢，一度追至38比38平手，單局豪取13分，助港隊追至2分差距進入最後一局。世界「一哥」張家朗與對手打成均勢，成功追至42比42，惜未能扭轉戰局，被對手連取3劍，港隊以42比45告負，無緣決賽。