麥維迪夫衞冕美網開綠燈　祖高域又要OUT

新任世界「一哥」麥維迪夫可以重啟衞冕美網之路，皆因美國網球協會官方發表聲明，允許俄羅斯及白羅斯運動員以中立身份參加今年的美網；不過剛失去「一哥」之位的塞爾維亞球星祖高域，則可能受到美國公布的疫苗入境規例所影響，無緣爭逐本年最後一項大滿貫賽事。

儘管本月底展開的溫網對俄羅斯及白羅斯球員進行禁賽，但美網賽事周二宣布這兩個國家的球員可以中立身份參賽，就如剛結束的法網一樣，而這個消息即意味着俄羅斯的麥維迪夫可以在美網爭取衞冕。事實上，由於俄烏戰事影響，多項體育賽事包括世界盃等都禁俄參賽，而在網球賽事方面，以隊際名義爭逐的金夫人盃及台維斯盃等，都同樣禁止俄羅斯及白羅斯參加。

不過，有人歡喜有人愁，雖然美國已放寛防疫措施，但入境者要有接種疫苗證明的條例仍然生效，換言之，一直堅拒打針的「3哥」祖高域要參加美網相信並不容易，而兩項熱身賽多倫多、辛辛那堤，亦同樣有類似規定。

由於今屆溫網不計排名積分，祖高域的世界排名積分將再被扣除，預計排名再會下跌，若美網及其熱身賽都不能參加，將令他的繼續失分，甚至可能跌出世界TOP10。