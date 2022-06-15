捱過筋膜炎變身世界冠軍　黃天佑愈跳愈起勁

運動，需要「贏在起跑線」，跳繩這類「食技術」的運動，更是如此。偏偏黃天佑10歲時，因筋膜炎擱下繩子3年。由領先變落後，靠着滿腔熱誠，黃天佑才再次傲視同儕，甚至贏得世界錦標賽「雙料冠軍」，因而獲得迦密柏雨中學提名，榮膺今屆「屈臣氏集團香港學生運動員」。 圖、文：許思彤

黃天佑喜歡跳繩的原因很純粹：「型囉！」小一入校隊，小三入花式跳繩會，小五入選港隊……一切水到渠成，偏偏這時患上筋膜炎：「一抬起腳踭就痛，行步路都辛苦，足足休息了3年。」沒有跳繩的3年，好比一張白紙：「失去目標，失去人生意義，我每天都想跳，但每天都要告訴自己不能跳。忍住，才能快點康復。」

創佳績一切都值得

重拾繩子，再見教練和隊友，「天佑」已褪去一臉稚氣，個子高了，聲音沉了，連實力都「改變」了：「未傷前，我是同齡中最勁的，但3年過後，原本不起眼的隊友進步了，我由被追變追人，花了好幾個月才追上進度。」不過，他認為傷患不一定是壞事：「反而讓我更享受跳繩、與隊友互相扶持的時光。別看我平時不太說話，一跳繩，我就是最吵的一個！」

2019年，「天佑」迎來首個重要獎項——偕隊友贏得亞洲錦標賽３×45秒交互繩冠軍，兼打破亞洲紀錄：「看見紀錄上自己的名字，還有相關報道，感覺一切都值得。」沒想到生涯剛上坡，卻碰上疫情，視像訓練成為「新常態」，比賽由現場「一Take過」變成限期內自行拍片，遞交到網上評核，更讓「天佑」無所適從：「最深刻是去年世界虛擬錦標賽，我在一兩個月內，拍了上百段片。每次都要拿出最佳狀態，對着鏡頭笑，辛苦過實體比賽好多倍，不過得獎也開心好多倍。」

全情投入搏盡無悔

「天佑」的獎項包括16至18歲組別、30秒速度跳和3分鐘耐力跳冠軍，「天佑」自稱不擅長花式項目，細問之下，才知道所謂「弱項」，也是世界亞軍水平，其好勝心可見一斑。他期望明年升上成人組後，可以維持世界前3的水平：「通常跳繩運動員26、27歲就會退役，不是因為跳不動，而是工作。我希望趁着還能跳，盡情地跳，將來才不會後悔。」

認識黃天佑

學校：迦密柏雨中學

年級：中六

重要獎項：

2022屈臣氏集團香港學生運動員獎

2021世界跳繩虛擬錦標賽：30秒速度跳冠軍,3分鐘耐力跳冠軍,個人花式亞軍

2019亞洲跳繩錦標賽：3×45秒交互繩冠軍