「亞洲馬古尼」累事　日本大敗失麒麟盃

周二(14日)晚麒麟盃決賽，日本主場以0比3大敗於另一支世界盃份子突尼西亞腳下，痛失錦標，日本隊長中堅吉田麻也今仗3次犯錯，連續球隊失3球，被網民寸係「亞洲馬古尼」、「日本麥麥送」，呢位33歲老將隨時成為日本出戰今屆世界盃決賽周嘅「計時炸彈」。

擁有悠久歷史嘅麒麟盃停辦5年後，今年復辦，日本似乎想趁機捧盃，為出戰世界盃壯行色，佢嘅4強以4比1大勝加納，但今仗決賽卻慘敗收場，令人大感意外。當中原因好大程度上由於中堅吉田麻也多次犯錯，包括下半場初段，禁區內侵犯對手，被吹罰12碼。

突尼西亞由賓魯哈尼主射12碼入網，打開紀錄，76分鐘吉田麻也又失誤，突尼西亞打反擊，由費贊尼沙斯射成2比0。補時階段吉田麻也攔截失敗，被對手謝巴利長驅直進，勁射入網成3比0。

吉田麻也曾經效力修咸頓8年，2年前轉投意甲球隊森多利亞，大戰經驗豐富，估唔到今場竟然出現災難性表現，領隊森保一應該考慮是否繼續畀佢擔任正選。