U23亞洲盃4強大戰　撐日本入決賽

U23亞洲盃4強大戰，頭場澳洲U23惡戰沙特阿拉伯U23，重頭戲就有主辦國烏茲別克U23迎擊日本U23。上屆殿軍烏茲別克志切重奪冠軍，不過今屆演出未見霸氣，反而派出U21球員出戰嘅日本愈戰愈勇，上仗大炒衞冕冠軍南韓，為球隊注下強心針。日本隊士氣正值巔峰，為打入決賽，今仗有力反客為主，客勝值得捧場。（周四凌晨零時開賽）

烏茲別克喺U23亞洲盃分組賽連贏土庫曼同卡塔爾，最後一輪對實力麻麻嘅伊朗只能踢成1比1。躋身8強後，烏茲別克對伊拉克亦要靠12碼同烏龍波，先至同對手踢成2比2，之後再略帶幸運喺互射12碼射贏晉級。正選門將尼馬托夫上仗被逐需要停賽，防守穩健度肯定下降，後備門將拿沙洛夫經驗不足，今場面對強敵日本隨時會被打爆。

雖然係U23比賽，但日本全數派出21歲或以下球員應戰，結果不落下風之餘，球員質素同成熟程度可能更勝一眾對手，而且年輕球員愈踢愈有信心，近兩仗分別向塔吉克同南韓大派3蛋，近8場賽事錄得7勝1和佳績。鈴木唯人今屆有3個入球並列射手榜第1位，呢位小將今仗有力率領日本隊再晉一級，一於直取客勝。

澳洲沙特「細」均力敵

頭場澳洲U23對沙特阿拉伯U23，澳洲晉級過程主要靠身高優勢同穩健防守克敵，今屆4戰有3場保持不失。不過，沙特阿拉伯防線亦固若金湯，今屆4場均保持清白之身，想攻破佢哋絕不容易。由於兩軍距離決賽只差一步，今次交鋒難免會步步為營，捧中位數2.5球入球細最上算。（周三晚9時開賽）