亞協盃　理文啟程赴泰　陳曉明：要保持高要求

港超聯球隊理文周三（15日）出發前往泰國，準備出戰本月底於當地舉行的「亞協盃」分組賽J組賽事。主教練陳曉明透露大軍去到泰國後，訓練會以球員恢復為主，對於外界對理文今次表現期望更高，「曉明Sir」亦談到自己看法。

理文上屆成功殺入跨區決賽，今次出戰分組賽亦被看高一線，「曉明Sir」認為理文職球員都需要將壓力轉化成動力：「無論係今次或之前嘅賽事，大家都對理文嘅表現又所期待，包括早前附加賽就算贏波，都會覺得球隊發揮得唔夠好，就係我哋愈做愈好，外界先會對我哋有更大期望，咁我哋職球員都要習慣對自己保持高要求。」

理文近期頻頻踢熱身賽，包括早前與港隊U23拍跳催谷球員狀態，「曉明Sir」透露去到泰國將轉以恢復性訓練為主，會否約戰當地球隊踢熱身賽，則要視乎傷兵的康復進度。近期隨港隊出戰「亞洲盃」外圍賽的幾位理文主力，將與理文大軍在泰國會合，惟除了余煒廉之外，迪高和顏樂楓等人在港隊的上陣時間都不多，「曉明Sir」承認對他們的狀態感擔心：「唔知道佢哋身體情況如何，都要等佢哋歸隊後，透過訓練再作進一步了解。」

此外，荷西安祖今次因傷未有隨隊，「曉明Sir」表示缺少這位西班牙守將，難免會減少後防人腳調動的空間：「上次附加賽對蒙古球隊，我哋需要多少少進攻球員，今次理文與對手實力會更接近，我哋更需要取得攻守平衡，冇咗一位正選中堅，肯定會有影響。」