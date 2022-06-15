拿度嫂懷第一胎？結婚3年準備當父母

拿度將榮升爸爸？據西班牙傳媒《HOLA Magazine》爆料，正在度假慶祝摘下第14座法網冠軍的拿度又有喜事，其太太正懷着二人結婚3年來的第一個BB，不過當時人對此三緘其口，貫徹他們低調的作風。

現年36歲的拿度與妻子Xisca Perello經歷長達14年的愛情長跑，至2019年才決定拉埋天窗，婚禮也是沒有太過張揚。早前Xisca陪同拿度觀看歐聯比賽時，已被發現她衣衫比較寛鬆，也穿上平底鞋。據《HOLA Magazine》報道，二人目前在度假中，「拿度嫂」被拍到穿上藍色泳衣時，露出粗大的腰枝，故懷孕之說是確有其事。

拿度是現時世界排名100位球星中，年紀第3大的球員，僅次於費達拿及伊士拿。他早前接受訪問時，談到生育問題時曾坦言希望當爸爸：「我也渴想擁有子女，因為我都是一個重視家庭觀念的人。」然而，他透露因為長年南征北討比賽，要實現「夢想家庭」可能要待掛拍後才能，「而且照顧子女應該是一對父母最高排序的考慮，我也不知道自己能否帶着年幼的孩子周圍比賽。」

法網期間，拿度被足部舊患折騰，決賽當日更要打止痛針才能頂硬上。患有穆勒・魏斯氏症這個扁平足問題的他，腳傷嚴重甚至影響生活，他也藉着溫網未開打前的空檔，回巴塞隆拿接受治療，以減輕腳痛問題。