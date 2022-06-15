世錦賽勁敵紛缺陣　何詩蓓傷愈衝擊雙金

世界游泳錦標賽本周六（18日）在匈牙利布達佩斯展開。香港「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）預料出戰主項100、200米自由泳。在多位澳洲勁敵，包括東京奧運冠軍麥基恩和堤密絲缺陣下，Siobhan有望首次踏上長池世錦賽頒獎台，甚至衝擊世界冠軍。

本屆世界游泳錦標賽於6月18日至25日舉行，儘管何詩蓓上月中不慎跌倒，導致右腳踝受傷，需要退出環地中海系列賽，但教練Tom Rushton派出定心丸，指Siobhan一直維持訓練，如無意外會於世錦賽復出，預料Siobhan會出戰主項100及200米自由泳。這位香港飛魚去年東京奧運以52秒27和1分53秒92，刷新兩個項目的亞洲紀錄兼摘下兩銀，及後的短池世錦賽更創下200自世界紀錄，囊括兩金一銅，勢不可擋。

Siobhan於2019年長池世錦賽200自取得第4，創下港隊最佳成績，今屆在多位澳洲冠軍級泳手缺陣下，實屬衝擊「雙世一」的大好良機。100自方面，東奧冠軍麥基恩、季軍姬蒂坎貝爾和2015年世界冠軍芭妮特坎貝爾已表明不會參賽，澳洲改派18歲新星Mollie O'Callaghan和Shayna Jack頂上，不過兩人亦非等閒之輩，5月澳洲錦標賽分別游出52秒49和52秒60，是今季「唯二」游出53秒內的泳手。

談到Siobhan勁敵，當然不少得史祖絲當，這個28歲瑞典名將於5月環地中海系列賽法國站，以53秒05力壓加拿大的奧莉克絲克和Kayla Sanchez摘金，雖然與其保持的世界紀錄（51秒71）尚有一段距離，仍創下今季個人最佳。加上史祖絲當今屆會避戰主項100蝶，以保留體力全力衝擊100自、50自和50蝶獎牌，勢成何詩蓓爭冠路上的最大阻礙。

200自面對新星挑戰

200自同樣星味大減，東奧冠軍堤密絲為準備7月的英聯邦運動會，亦會缺席世錦賽，美國列迪姬因200自準決賽與1500自決賽同晚舉行，決定「棄短取長」專攻1500自。Siobhan此項勁敵可能是一眾「千禧」泳手，中國新星湯慕涵在硤西全運游出1分54秒26，屬今季第二快時間，此外澳洲的Mollie O'Callaghan和年僅15歲加拿大小將Summer Mclntosh也是「潛力股」。200自於香港時間6月20日舉行初賽及準決賽，翌日進行決賽；而100自則於6月22日上演初賽和準決賽，翌日再決出冠軍。