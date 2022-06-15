亞洲盃　主辦國有待公布　24支參賽球隊出爐

「亞洲盃」第三圈外圍賽終於告一段落，24支決賽周參賽球隊已經出爐，惟主辦國仍有待決定。由於中國因疫情關係放棄主辦權，亞洲足協（AFC）需要另覓地方舉辦今屆決賽周，現時包括南韓、日本和卡塔爾，都盛傳有意接手，料AFC入標限期月底屆滿後，主辦權誰屬會逐漸明朗。

於2019年6月獲得2023「亞洲盃」主辦權的中國，今年5月宣布因國內疫情嚴峻而放棄主辦今屆賽事，AFC隨即在5月31日展開新一輪主辦國競逐程序，並將入標的截止日期定為6月30日。不少國家都對接手賽事感興趣，其中南韓總統尹錫悅早前就向體育部作指示，要全力爭奪今次主辦權。此外，日本足總主席田嶋幸三，早前亦透露總會內部正研究主辦賽事的可能性，並正就AFC的要求進行討論。

「亞洲盃」第二圈外圍賽早於2019年9月展開，當時一眾實力分子，包括日本、敍利亞、卡塔爾、韓國、澳洲，伊朗、沙地阿拉伯、阿聯酋、伊拉克、阿曼、越南及黎巴嫩12支球隊率先躋身決賽周。而隨着第三圈外圍賽早前正式結束，6組首名球隊約旦、巴勒斯坦、烏茲別克、印度、巴林、塔吉克，連同印尼、泰國、香港、馬來西亞及吉爾吉斯在內的5支最佳次名成績球隊，最終亦順利趕上「亞洲盃」決賽周尾班船。

今屆24支球隊當中有4隊上屆並沒有參賽，除了香港外，還有馬來西亞、印尼及首次出戰的塔吉克，至於曾4次封王的日本，則屬於賽事史上贏得最多冠軍的球隊。根據上屆抽籤形式，24支球隊將按世界排名分成四個檔次，最終分成6組，不過第三圈外圍賽出線的球隊，最高卻只能列入第三檔次。

參賽球隊 （目前世界排名）：

第一檔次：伊朗（21）、日本（23）、韓國（29）、澳洲（42）、沙地阿拉伯（49）、卡塔爾（51）

第二檔次：阿聯酋（68）、伊拉克（72）、阿曼（75）、中國（77）、敍利亞（88）、越南（96）

第三檔次：烏茲別克（83）、巴林（89）、約旦（91）、吉爾吉斯（95）、黎巴嫩（97）、巴勒斯坦（100）

第四檔次：印度（106）、泰國（111）、塔吉克（114）、香港（147）、馬來西亞（154）、印尼（159）