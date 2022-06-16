曼城再出重鎚　加雲菲臘斯提轉會要求

英超冠軍曼城同利物浦繼續「軍備競賽」，兩大勁旅分別簽入艾寧夏蘭特同達雲紐尼斯後，「藍月亮」準備再出重鎚，據報日內會正式開價5,000萬鎊收購英格蘭國腳加雲菲臘斯，呢位23歲中場亦向列斯聯提出轉會要求，曼城方面好有信心可以短期內完成交易。

效力曼城9年嘅隊長費蘭甸奴今夏離隊，領隊哥迪奧拿一直想物色接班人選，加雲菲臘斯就係佢心水人選，隨住英格蘭國家隊今個月歐國聯賽期完結，英國多間傳媒指曼城將正式提出收購，《太陽報》同《The Athletic》都指加雲菲臘斯已決心過檔，向列斯聯提出轉會要求外，更準備更換經理人公司，盛傳將簽約嘅Stellar集團，正正係上年將基亞利殊帶去曼城嘅公司。

《曼徹斯特晚報》消息指，4,500萬鎊至5,000萬鎊轉會費足夠說服列斯聯放人，而曼城為得到加雲菲臘斯，要符合呢個價格亦毫無難度。事實上，列斯聯據報已經同拜仁慕尼黑達成協議，將用1,040萬鎊簽入西班牙中場馬克洛卡，好可能就係頂替加雲菲臘斯嘅位置。