轉會觸礁唔忿氣？西甲正式投訴曼城PSG

西甲賽會周三(15日)發出聲明，宣布已向歐洲足協作出正式投訴，指巴黎聖日耳門(PSG)同曼城兩支由「國家控制」嘅豪門，持續咁違反「財政公平條例」，要求歐洲足協全面調查。有指西甲今次舉動，係因為喺基利安麥巴比同艾寧夏蘭特嘅轉會爭奪中落敗，所以懷恨在心。

西甲聲明表示：「我哋已去信歐洲足協投訴PSG同曼城，我哋認為呢啲球會不斷咁違反財政公平條例，咁樣會影響足球發展嘅可持續性，損害所有歐洲聯賽同球會，佢哋用唔係來自足球嘅資金，人為咁令足球市場膨脹，2間球會財務報告所指嘅注資或者贊助收入，都唔符合足球市場實際情況。」西甲亦表明已聯絡法國同瑞士嘅法律公司，準備向2間球會作出法律行動。

西甲行政總裁泰拔斯過去已多次向PSG同曼城作出攻擊，據報今次行動嘅起因，係因為基利安麥巴比早前突然「轉軚」，拒絕加盟皇家馬德里而高薪續約PSG，而巴塞隆拿同皇家馬德里目標艾寧夏蘭特，亦被曼城截足先登，顯示西甲球會喺財力上唔能夠同歐洲豪門匹敵。