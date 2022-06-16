香港隊　凱旋返港　黃威：出線意義等同喺奧運攞牌

相隔54年再次躋身「亞洲盃」決賽周的香港足球代表隊，周四（16日）由泰國凱旋返港。中場黃威接受訪問時坦言，今次出線對球隊來說意義重大，感覺等同在奧運取得獎牌。決賽周即將在下年舉行，他表示目標希望可以認清與一眾亞洲列強的實力差距。

足總今日凌晨透露在泰國進行新型冠狀病毒檢測後，合共有12名職球員確診，需要留在泰國自我隔離；加上部分球員即將休假，而未有確診的東方龍獅、理文球員為備戰「亞協盃」，亦直接前往泰國向球隊報道，因此今次返港球員只有劉學銘、羅梓駿、杜馬思、黃威、鞠盈智、余在言 、簡嘉亨及伍瑋謙。

當中老大哥黃威在抵港後接受傳媒訪問，他坦言對行外不熟悉足球的人來說，能夠闖入「亞洲盃」決賽周並非一件大事，但對球隊及球迷卻絕對意義重大：「50年係一個好長時間，意義大到等如奧運拎到獎個感覺。」經過對馬來西亞的友賽，以及3仗亞盃外分組賽後，黃威表示隊友大致明白主教練莊恩安達臣，所要求的逼搶踢法，惟仍要透過實戰經驗去進步，他認為自己接下來最需要改善的是體能，以及由攻轉守的速度，決賽周目標希望可以認清與亞洲列強之間的差距。

亞盃外第三圈D組賽事剛在印度舉行，受當地衞生情況及水土不服影響，港隊在比賽期間曾出現多名球員確診等不利消息，部分球員更一度帶病上陣，黃威承認當地的防疫措施並不嚴謹，自己亦難免感到擔心，並以「艱辛」來形容今次旅程：「好多人喺酒店出入同舉辦婚禮，平時泳池都開晒派對，同埋多數都唔帶口罩；可能大家飲食習慣同生活模式唔同，自己去到其實刷牙、洗面都係用樽裝水，但有兩場比賽朝早都屙左3次，另外有隊友踢完半場就要衝入廁所解決。」

至於臨時獲徵召來到印度的門將伍瑋謙（Ivan），則指由於3名龍門皆出現傷病，自己角色屬於「Stand-by」，他續指今次離港過程相當匆忙，由辦理簽證到出發不足48小時，因此未有太特別感覺。雖然未能首次為大港腳披甲，但Ivan直言今次經歷對自身成長相當重要：「尤其臨尾個場對印度嘅大場面，全場有成6、7萬球迷，可以事先畀我見識到，對嚟緊比賽都有幫助。」